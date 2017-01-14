Peyote’nin “Teras Konserleri” serisinin ilk konukları Yank ve Özgür Yılmaz

Peyote Nevizade, yeni yılla birlikte yeni bir konser serisine başlıyor. Ayda bir kez düzenlenmesi planlanan ve pazar günleri gerçekleşecek konserler Peyote’nin teras katında gerçekleşecek performanslar olacak. Serinin yarın gerçekleşecek ilk etkinliğinde konuklar Yank ve Özgür Yılmaz.

Yankı Bıçakçı’nın çaldığı mekana ve zamana göre değişkenlik gösteren solo projesi Yank, saat 18:00’de; ilk solo albümü Ora‘yı geçtiğimiz yıl yayınlayan Ayyuka ve Kırıka gibi gruplardan tanıdığımız Özgür Yılmaz saat 19:00’da sahnede olacak. Konserlerin ardından Bant Mag. müzik editörü Cem Kayıran ve Peyote DJ’lerinden Taha Kiremitçi, DJ setleriyle kabinde olacaklar.

Ayrıca bağımsız plak şirketleri Shalgam, Tantana, Le Horla ve Peyote Müzik ürünlerinin bulunacağı bir plak pazarı da etkinlik kapsamında Peyote Nevizade’nin terasında kurulacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek Teras Konserleri serisinin ilki hakkında detaylı bilgi için buraya tıklamanız yeterli.