Phantogram’dan Radiohead yorumu: “Weird Fishes / Arpeggi”

Avustralyalı radyo istasyonu Triple J’in uzun zamandır devam eden serisi Like A Version‘da bu haftanın konuğu Phantogram oldu. Ekip, Radiohead’in In Rainbows albümünde yer alan “Weird Fishes / Arpeggi” parçasını yorumladı.

Son olarak geçtiğimiz ekim ayında Three ismini taşıyan albümünü Fiction ve Republic ortaklığıyla servis eden New Yorklu grup, geçtiğimiz yıllarda The Flaming Lips, Miley Cyrus ve Big Boi gibi isimlerle yaptıkları ortak çalışmalarla karşımıza çıkıyordu. Ekibin Triple J stüdyolarındaki “Weird Fishes / Arpeggi” performansını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilir / dinleyebilirsiniz.