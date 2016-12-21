Phillip Glass’ın 80. yaşı şerefine tasarlanan Buddha Machine ile tanışın

Hafızasındaki sınırlı sayıdaki kayıtları, peş peşe çalabilen bir yapıya sahip olan Japon tasarımı Buddha Machine, yeni versiyonunda efsanevi müzisyenin 80.yaşı şerefine, yedi Phillip Glass bestesini çalacak.

Japon tasarımcılar tarafından 2000’li yılların başında piyasaya çıkan Buddha Machine, aslında rahatlatıcı müzikler yayan bir aygıt olarak tasarlanmıştı. İçerisinde yer alan müziği sürekli aynı düzende tekrar tekrar çalması ile bilinen Buddha Machine, çok yakında müzik efsanesi Phillip Glass’ın kayıtlarını çalacak yeni bir versiyonu ile piyasada olacak. Önümüzdeki ocak ayının sonunda 80. yaşını kutlayacak olan Phillip Glass’ın doğum günü şerefine, sanatçının bestelerinin yer alacağı bir sürümü hazırlanan Buddha Machine’lere buradan ulaşabilirsiniz.