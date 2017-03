“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” filminden bir fragman daha

Pirates of the Caribbean serisinin beşinci Dead Men Tell No Tales‘ten bir fragman daha yayınlandı.

Espen Sandberg ve Joachim Rønning ikilisinin yönetmenliğini üsltendiği film, 26 Mayıs’ta vizyonda olacak. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Sparrow karakteriyle özdeşleşen Johnny Depp’in yanı sıra Javier Bardem, David Wenham, Orlando Bloom ve Brenton Thwaites gibi isimler bulunuyor. Bardem’in neredeyse tanınmayacak bir makyajla canlandırdığı Captain Salazar’ın kötü karakteri olacağı filmde Jack Sparrow da karşımıza aranan bir korsan olarak çıkacak.

Captain Salazar’ın Jack Sparrow’u yakalamakla ilgili neden bu kadar istekli olduğuna değinen fragman da fazlasıyla genç bir Jack Sparrow da görüyoruz. Fragman da ayrıca söz konusu filmin, serinin son filmi olacağı da ilk kez açıklanıyor. Senaryosu Jeff Nathanson imzası taşıyan filmden yayınlanan yeni fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.