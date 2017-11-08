Pixar animasyonu “Coco”dan yeni fragman

The Good Dinosaur filminin senaristi Adrian Molina ve Toy Story 3, Finding Nemo ve Monsters, Inc. gibi harika animasyon yapımların yaratıcılarından Lee Unkrich’in iş birliğiyle hayata geçen yeni Pixar filmi Coco’dan son fragman geldi.

Yılın en merak uyandıran animasyon filmlerinden olan Coco’nun seslendirme kadrosunda Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal, Renee Victor ve Anthony Gonzalez bulunuyor. 12 yaşındaki bir çocuğun müziğe olan tutkusuyla kendini alışılmışın dışında bir evrende bulmasını konu eden Coco, Türkiye’de 18 Ocak’ta gösterime girecek.

Filmden yayınlanan yeni fragman, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.