“PMS – Artırılmış Gerçeklik Sergisi”, 14 Nisan’da Bant Mag. Havuz’da açılıyor

19 kişilik yerli ve yabancı kadın sanatçı kadrosuyla artırılmış gerçeklik sergisi “PMS”, 14 Nisan Cuma günü 19:00’da Bant Mag. Havuz’da açılıyor.



Hormonal dalgalanmaların, bilumum dengesizliklerin, amaçsız ağlamaların ve histerikliğin kucaklandığı bu sergide, duvarlardaki posterler akıllı cihazlarda canlanıp, animasyon giflere dönüşüyor. Bu acı dolu deneyimi hemen orada tecrübe edebilir hatta satın aldığınız edisyonlu posterlerle evinize de taşıyabilirsiniz. Meltem Şahin’in küratörlüğünü yaptığı PMS sergisinde, Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Çin, Tayvan, Güney Kore ve Amerika’dan da kadın sanatçılar katılıyor: Aimee Chang, Aylin Ohri, Aditi Damle, Cansu Topaloğlu, Cinyee Chiu, Ece Zeber, Ece Çiftçi, Elif Demir, Emily Joynton, İdil Ar, Işık Dikmen, Maily Degnan, Meltem Şahin, Mengyang Wang, Merve Atılgan, Nurbanu Asena, Qieer Wang, Sena Kwon, Yiran Guo.

Ece Çiftçi

14 Nisan Cuma günü Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek açılışı ve öncesindeki Türkiye’den sanatçıların ve artırılmış gerçeklik uygulamasının yazılımcısının katılacağı paneli kaçırmayın.

Panel: 18:00 – 19:00

Açılış Partisi: 19:00 – 02:00

Tuğçe Şenoğul DJ Set

“PMS” sergisi, 14 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilir.