PNAS’ın yaptığı araştırma bas gitarın neden bu kadar çok sevildiğini açıklıyor

İçinde bas gitar olan kayıtların daha çok sevildiğini açıklayan Amerikalı Ulusal Bilim Akademisi, bunun altında yatan sebebi araştırdıkları çalışmalarını paylaştı.

Bugüne kadar bilim alanında yayınladıkları makaleler ve araştırmalar ile dikkat çeken Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), bu kez bas gitarın neden bu kadar çok sevildiğini sorguladığı araştırmasını paylaştı. Çıkan sonuçlara göre, beynimiz sayısız ritim arasından en iyi bas tonlarını algılıyor çünkü bas tonları diğer enstrümanlardan çıkan seslere göre daha düşük seslerden meydana geliyor ve çoğu müziğe ritmini veren davul olmasına rağmen, bas gitar herkesin daha hızlı bir şekilde parçaların ritmini yakaladıkları ses oluyor. Araştırmanın tamamını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.