“Pokémon GO”nun yaratıcılarından yeni bir “Harry Potter” oyunu geliyor

İnteraktif oyun Pokémon GO’nun yaratıcısı olan stüdyo Niantic, yine çok ses getirecek bir oyun için kolları sıvadı. Harry Potter: Wizards Unite ismini taşıyacak yeni Niantic oyunu, oyuncuları büyülü Harry Potter evrenine davet edecek.

Önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan oyunda birer büyücü olacak oyuncular hem Pokémon GO’da olduğu gibi sokaklarda arayışa çıkıp çeşitli yaratıklar ve objeler toplayacak hem de oyuncuların kendi canavarlarını karşı karşıya getirdiği mücadeleler olacak. Yoldaki Harry Potter oyunu için, Niantic’in kendi oyunlarından Ingress referans olarak veriliyor.