Pond, yedinci albümünün ilk klibini yayınladı: “Sweep Me Off My Feet”

Avustralyalı psikedelik rock grubu Pond, yedinci albümünü yayınlamak üzere. Grubun geçtiğimiz sonbaharda yayınladığı, Kevin Parker’ın prodüktörlüğünü üstlendiği “Sweep Me Off My Feet” parçası için çekilen klip görücüye çıktı.

Eski Tame Impala basçısı Nick Albrook ve halihazırda Tame Impala’da çalan Jay Watson’ın da yer aldığı Pond’un The Weather adını taşıyan yeni albümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak. Jagwar Ma, Courtney Barnett ve Max Jury gibi isimleri de kataloğunda bulunduran Marathon Artists etiketiyle yayınlanacak albümün ilk klibinin yönetmenliğini Matt Sav üstleniyor. Grubun önceki kliplerinden de aşina olduğumuz üzere bol miktarda garip sahneyle karşı karşıya kaldığımız “Sweep Me Off My Feet” klibinde grup üyelerini farklı ortamlarda gördüğümüz gibi, stok video ve fotoğraflarda alışkın olduğumuz mutlu aile ve ofis planları da karşımıza çıkıyor.

Yeni Pond klibi “Sweep Me Off My Feet” aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.