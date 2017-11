Portico Quartet’in 6 albümlük macerası

4 Kasım akşamı Zorlu PSM Studio sahnesinde Garanti Caz Yeşili konser serisi kapsamında gerçekleşecek Portico Quartet performansı öncesinde modern cazı ambient ve elektronik seslerle harmanlayan grubun altı albümüne dair minik bilgiler derledik.

Knee-Deep in the North Sea – 2007

Vortex / Babel Label

Portico Quartet’in 2007’de yayınlanan ilk albümü Knee-Deep in the North Sea ismini grup üyelerinden Nick Mulvey’in katıldığı, Norfolk’da deniz kenarında gerçekleşen bir partiden alıyor. Albümdeki parçalar ise grubun London South Bank’de bulunan National Theatre’nin önünde, sokakta verdikleri performanslar sırasında yaratılmış. Özellikle “hang” isimli metal perküsyon enstrümanının kullanımı ile dikkat çeken albüm 2008’de prestijli Mercury ödülüne aday gösterildi.

Isla – 2009

Real World

Grubun ikinci albümü Isla ilk albümdeki canlı akustik seslerin daha rafine edilmiş, karanlık ve içe dönük bir devamı niteliğinde. Albümü oluşturan parçalar ise bu karanlık tonu izah edecek şekilde, kışa denk gelen dört aylık bir süreçte bir bahçe kulübesinin içinde üretilmiş.

Portico Quartet – 2012

Real World

Grubun kendi ismini taşıyan 3.albümleri aynı zamanda müziklerindeki bir dönemeci de işaretliyor. İlk iki albümü akustik sesler üzerine kuran dörtlü, bu albümde elektronik sesleri ve loop’ları da müziklerine entegre etmeye başladı. Isla turnesi sırasında gerçekleştirdikleri performanslarda başlayan sample kullanımlarını ve loop denemelerini üçüncü albümlerine taşıyan Portico Quartet’in bu yeni rotaya yönelmesinin bir nedeni de grubun kurucularından Nick Mulvey’in solo kariyerini ön plana çıkarmak isteyerek gruptan ayrılmasıydı. Mulvey’in yerine Keir Vine’nın katılmasıyla yola devam eden grup Mulvey’in çaldığı ve müziklerinde önemli bir yer tutan hang enstrümanın sesini loop ve samplelar ile üretmek durumunda kaldı. Bu albümün grup için bir ilk olan vokalli bir parçaya ev sahipliği yaptığını da not düşelim.

Live/Remix – 2013

Real World

Çift albüm olarak yayınlanan Live/Remix bir taraftan Isla ve Portico Quartet albümlerindeki parçaların turneler sırasında kaydedilmiş canlı versiyonlarını barındırırken bir yandan da aynı parçaların stüdyo versiyonlarına SBTRKT, Luke Abbott, Konx-om-Pax, Capac, Will Ward gibi isimler tarafından yapılan remiksleri içeriyor.

Living Fields – 2015

Ninja Tune

Keir Vine’ın ayrılmasıyla grup ismini Portico olarak değiştirdi ve orijinal üç üyesiyle beraber Living Fields albümünü yayınladı. Albümün farklı müzik tarzı da bu değişikliğin altını çiziyordu. Portico Quartet caz etkileşimli akustik ve elektronik sesler üzerine kurulu bir müzik yaparken Portico ise çeşitli vokal işbirliklerine yer veren deneysel bir elektronik pop tarzına yönelen proje olarak ortaya çıktı. Portico bu albümü ölüm ve ölümden sonra yaşam, tarih ve zaman gibi temaların üzerine inşa ettiklerini ve müzik tarzı olarak da Tim Hecker, William Basinski, Actress ve Oneohtrix Point Never gibi isimlerden etkilendiklerini açıkladı.

Art in the Age of Automation – 2017

Gondwana

Gruptan ayrılan Kier Vine’ın geri dönüşü ile Portico Quartet olarak eski formatına tekrar kavuşan ekip geçtiğimiz ağustos ayında Art in the Age of Automation isimli son albümlerini yayınladı. Albüm grubun elektronik ve akustiği kendi orijinal stilleriyle bir araya getiren tarza geri dönüşü de müjdeliyordu.