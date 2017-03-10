Dean Israelite’ın yönetmenliğini üstlendiği yeni Power Rangers filminden kısa bir sahne yayınlandı.

24 Mart’ta gösterime girecek olan film, son dönemde sıkla karşımıza çıkan süper kahramanların geçmişlerini yeniden anlatan iddialı yapımlardan biri. Bir seri olarak kurgulanan Power Rangers‘ın ilk filminde, kötü karakter Rita Rapulsa’yı Elizabeth Banks canlandırıyor. Fazlasıyla yenilenmiş bir görünümle karşımıza çıkacak olan Alpha 5’ı Bill Hader’ın seslendireceği filmde, usta oyuncu Bryan Cranston da Zordon karakteriyle karşımıza çıkacak.

Beş genç karakterin, Power Rangers‘a dönüşmeden önce karşılaştıkları garip bir portalı gördüğümüz kısa sahne aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.