Publik Park, 13 Mayıs’ta İzmir Kübana Gazinosu’nda

İzmir’in en keyifli mekanlarından olan Kübana Gazinosu bu kez müzik, tasarım ve gastronominin bir araya geldiği Publik Park festivaline ev sahipliği yapacak. Festivalde sahne alacak isimler arasında Feathered Sun, Nilüfer Yanya ve dahası yer alıyor.

Bu sene ikinci kez gerçekleşecek olan Publik Park, Kendine Has’ın katkılarıyla birçok farklı disiplini bir araya getirdiği programı ile karşımızda. Yerli ve yabancı birçok müzisyenin sahne alacağı ve 13 Mayıs Cumartesi günün erken saatlerinde başlayacak olan festivaldeki konserlerin ve performansların yanı sıra gastronomi ve tasarım dünyasından da festivale özel yapılmış bir seçki de ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin yabancı konukları Amerikalı elektronik müzik ikilisi No Regular Play ve son dönemde sıkça dikkat çeken Feathered Sun olurken Arto Tunçboyacıyan, Ateş Tezer ve U.F.U.K’in projeleri Youth Center, Nilüfer Yanya, Kaan Düzarat ile Eren Eren, Undomondo, Kiwiboy, Emrecan Swim ve PT Soundsystem ise festivalcilerin dinleyeceği yerli isimler olacak. Kübana Gazinosu’nda gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında bir de Punlik Market kurulacak. Farklı alanlarda üretim yapan tasarımcıların yanı sıra İzmirli mekan Edit’in festivale özel hazırladığı yemek seçkisi de alandaki yerini alacak. Festivalde yoga, mini atölyeler ve dahası ile de herkesin kendine has bir deneyim yaşaması da sağlanacak. Publik Park ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.