Rastgele #11: Scratchy Sounds – Son dönemde çalmayı sevdiğim 10 parça

Seçkilerine, zevklerine, araştırmalarına, yaratıcılıklarına güvendiğimiz çeşitli yazar, sinemacı, müzisyen, fotoğrafçı ve nice sanatçıdan zevkimize sunulan rastgele seçkilerini istiyoruz.

Yarın akşam Sound Ports Festivali’nin açılış partisi şerefine Arkaoda’da çalacak olan ve bu sene kariyerinin 40.yılını kutlayan İngiliz DJ Scratchy, özellikle 70’li yıllarda The Clash ile birlikte çıktığı dünya turnesinin adını duyurmuş ve Iggy Pop, The Cramps, Black Uhuru gibi gruplarla da sayısız turneye katılmıştı. The Rock and Roll of the World mottosuyla çıktığı yolda, birçok farklı türde kayıta yer verdiği setlerini sürdüren Scratchy Sounds, son dönemde çalmayı sevdiği 10 parçayı rastgele için sıraladı.

1. MIMI MAURA & LOS AGGROTONES – “You’re No Good”

2. FANFARE CIOCARLIA – “I Put a Spell on You”

3. THE MAN – “It Go Straight To You”

4. LOS PLANTRONICS – “From Mecca to Mescalito”

5. CARMELO TORRES y Los TOSCOS – “Teofilo El Gaitero”

6. JD McPHERSON – “I Wish You Would”

7. The SLACKERS – “Old Dog”

8. Los SKARNALES – “¿ Dónde Estás ?”

9. BLOODEST SAXOPHONE feat Jewel Brown – “Kaimono Boogie”

10. The CAMBODIAN SPACE PROJECT – “Dance Twist”

Bonus: SONIDO GALLO NEGRO – “Cumbia Fuzztone”