Rastgele #7: Alper Bahçekapılı – Dinlemekten asla sıkılmadığım​ 20 albüm ​

Seçkilerine, zevklerine, araştırmalarına, yaratıcılıklarına güvendiğimiz çeşitli yazar, sinemacı, müzisyen, fotoğrafçı ve nice sanatçıdan zevkimize sunulan rastgele seçkilerini istiyoruz.
Bugüne kadar müzik ve kültür-sanat alanında birçok farklı yayında çalışmış olan Alper Bahçekapılı, son dönemde DJ setleri ile karşımıza çıkıyor. Alper Bahçekapılı, bizlere dinlemekten asla sıkılmadığı 20 albümü rastgele sıraladı.
Dinlemekten asla sıkılmadığım, tekrar tekrar geri döndüğüm, benim için yerleri ve hikayeleri çok özel olan 20 albüm…
The Beatles – Rubber Soul
Sufjan Stevens – Illinois
Chet Baker – Chet Baker Sings
Bob Dylan – Blonde On Blonde
The Smiths / Queen Is Dead
Elliott Smith – XO
Oasis – (What’s The Story) Morning Glory?
The Strokes – Is This It
David Bowie – Hunky Dory
Sakin – Hayat
Marvin Gaye – What’s Going On
The Cure – Wish
Sigur Ros – Agaetis Bryjun
Richard Hawley – Lady’s Bridge
Radiohead – OK Computer
Mor ve Ötesi – Bırak Zaman Aksın
The Verve – Urban Hymns
Interpol – Turn On The Bright Lights
PJ Harvey – Stories From the City, Stories From the Sea
The Beach Boys – Pet Sounds