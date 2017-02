Rastgele #7: Alper Bahçekapılı – Dinlemekten asla sıkılmadığım​ 20 albüm ​

Seçkilerine, zevklerine, araştırmalarına, yaratıcılıklarına güvendiğimiz çeşitli yazar, sinemacı, müzisyen, fotoğrafçı ve nice sanatçıdan zevkimize sunulan rastgele seçkilerini istiyoruz.

Bugüne kadar müzik ve kültür-sanat alanında birçok farklı yayında çalışmış olan Alper Bahçekapılı, son dönemde DJ setleri ile karşımıza çıkıyor. Alper Bahçekapılı, bizlere dinlemekten asla sıkılmadığı 20 albümü rastgele sıraladı.

Dinlemekten asla sıkılmadığım, tekrar tekrar geri döndüğüm, benim için yerleri ve hikayeleri çok özel olan 20 albüm…

The Beatles – Rubber Soul

Sufjan Stevens – Illinois

Chet Baker – Chet Baker Sings

Bob Dylan – Blonde On Blonde

The Smiths / Queen Is Dead

Elliott Smith – XO

Oasis – (What’s The Story) Morning Glory?

The Strokes – Is This It

David Bowie – Hunky Dory

Sakin – Hayat

Marvin Gaye – What’s Going On

The Cure – Wish

Sigur Ros – Agaetis Bryjun

Richard Hawley – Lady’s Bridge

Radiohead – OK Computer

Mor ve Ötesi – Bırak Zaman Aksın

The Verve – Urban Hymns

Interpol – Turn On The Bright Lights

PJ Harvey – Stories From the City, Stories From the Sea

The Beach Boys – Pet Sounds