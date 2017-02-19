Rastgele #8: Sinem Sal – Son cümleleriyle aklımı başımdan alan 10 kitap

Seçkilerine, zevklerine, araştırmalarına, yaratıcılıklarına güvendiğimiz çeşitli yazar, sinemacı, müzisyen, fotoğrafçı ve nice sanatçıdan zevkimize sunulan rastgele seçkilerini istiyoruz.

Küçük cinnetlerin, fevkalade ölümlerin, kimi yüzleşmelerin, güzel cümlelerin ve toplumsal buhranların bireysel yansımalarının öykülerini konu eden kitabı Dank‘ı geçtiğimiz sene April Yayınları’ndan yayınlayan Sinem Sal, son cümleleriyle aklını başından alan 10 kitabı Rastgele serimiz için sıraladı.



1. Joshua Ferris – Makul Bir Saatte Yeniden Uyansam

Neyse ne, diye düşündüm, neyse ne ulan- ve hiçbir beklenti ya da kavrayışa sahip olmadan, başaracağımdan kuşku duyarak, bir gözüm topta, bir gözüm gökyüzünde sopayı savurdum.



2.Emile Ajar – Onca Yoksulluk Varken

Doktor Ramon, şemsiyem Arthur’ü almaya bile gitti, içim içimi yiyordu çünkü duygusal değerinden ötürü kimse istemez onu, sevmek gerekir.

3. Etgar Keret – Kapı Birden Vuruldu

“Sen hangi hayvansın?” diyor oğlum Alman kadın muhabire.Hemen İngilizce’ye çeviriyorum. “Ben hayvan değilim,” diyor kadın, gülüp uzun tırnaklarını saçları arasına daldırarak, “Ben bir canavarım. Senin gibi küçük çocukları yemek için okyanusun öte yakasından gelmiş bir canavar.” “Ötücü kuş,” diye çeviriyorum oğluma, bütün doğallığımla. “Buraya uzak, çok uzak bir ülkeden uçup gelmiş kırmızı tüylü bir ötücü kuş.”

4. Lydia Millet – Benim Mutlu Hayatım

Çünkü hayal biz olmadan da sürüp gidiyor.

5. Karin Tidbeck – Zeplin

Doyana kadar yedi, daha sonra yanlarını kaşıyarak yere çömeldi. Kolları ve bacakları karıncalanıyordu. Koşmak ve kaslarını esnetmek için duyduğu istek büyüyordu: koşmak ve hiç durmamak.

6.F. Scott Fitzgerald – Caz Çağı Öyküleri

Böylece ikisini birlikte dereye attılar; ikisinden tek vücut hâlinde su sıçradı.

7. Truman Capote – Gümüş Damacana

Selam baba. Umarım iyisindir. Ben iyiyim ve uçağımın pedallarını öyle hızlı çeviriyorum ki yakında gökyüzüne ulaşacağım iyi bakarsan beni göreceksin ve evet seni seviyorum Buddy.

8. Muriel Barbery – Kirpinin Zarafeti

Korkmayın, Renee, intihar etmeyeceğim. Hiçbir şeyi de yakmayacağım. Çünkü sizin için bundan böyle asla’daki her zaman’ların peşinden koşacağım.

Dünyadaki güzelliğin.

9. Kjersti Skomskvold – Hızlandıkça Azalıyorum

Suyun altındayım, burası karanlık ve berrak.

10. Chuck Palahniuk – Gösteri Peygamberi

Deneme, deneme, bir iki…

Bu da benden olsun:

Joshua Mohr – Bana Hayatı Yaşanır Kılan Bazı Şeyler

Hepsi pastanın, hileli mumların ve benim etrafımda bir daire oluşturdu ve hep birlikte bütün mumlar sönünceye dek üfledik.