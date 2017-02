Rastgele #9: Hakan Bıçakçı – Feci acıklı ama aşırı güzel 10 şarkı

Seçkilerine, zevklerine, araştırmalarına, yaratıcılıklarına güvendiğimiz çeşitli yazar, sinemacı, müzisyen, fotoğrafçı ve nice sanatçıdan zevkimize sunulan rastgele seçkilerini istiyoruz.

Bugüne kadar yayınladığı Apartman Boşluğu, Romantik Korku, Karanlık Oda, Hikayede Büyük Boşluklar Var gibi romanlarıyla tanınan Hakan Bıçakçı, feci acıklı ama aşırı güzel on şarkıyı sıraladığı listesiyle karşımızda.

1. Pulp – “You’re A Nightmare”

2. The Smiths – “Well I Wonder”

3. Suede – “The Asphalt World”

4. The National – “Anyone’s Ghost”

5. Piano Magic – “You Can Hear The Room”

6. Dinosaur Jr. – “Feel The Pain”

7. The Divine Comedy – “A Lady Of A Certain Age”

8. Psychic TV – “Just Drifting”

9. David Byrne – “Sad Song”

10. Morphine – “The Saddest Song”