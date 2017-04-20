Ray Bradbury’nin bilim kurgu klasiği “Fahrenheit 451”, HBO tarafından film olarak uyarlanıyor

1953 yılında yayımlanan Ray Bradbury imzalı Fahrenheit 451 romanı, HBO filmi olarak uyarlanıyor. 20. yüzyılın en önemli bilim kurgu kitaplarından biri olan Fahrenheit 451‘ın film uyarlamasında Michael B. Jordan ve Michael Shannon rol alacak.

Daha önce Shannon’la 99 Homes filminde çalışmış olan Ramin Bahrani’nin yönetmenliğini üstleneceği film, söz konusu romanın ikinci sinematik uyarlaması olacak. 1966 yılında François Truffaut tarafından sinemaya uyarlanan Fahrenheit 451, itfaiyecilerin kitapları yaktığı bir distopyada geçiyor ve bir itfaiyeci olan ana karakter Guy Montag’ın aydınlanması ve hayatı sorgulamasına odaklanıyor.

Bahrani’nin HBO için çekeceği Fahrenheit 451 filminde Montag karakterini, şu sıralar ismi yeni The Matrix filmiyle anılan Michael B. Jordan canlandıracak. Michael Shannon’ın canlandıracağı karakterse, Montag’ın itfaiyedeki şefi ve akıl hocası olan Beatty.

Henüz ne zaman yayınlanacağı belli olmayan filme dair gelişmeler için takipte kalın!