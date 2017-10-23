Red Bull Canlı Sahne konserlerinin sıradaki konuğu yarın akşam Teoman

Red Bull’un birçok önemli yerli ismi ağırladığı Canlı Sahne konserlerinde sırada Teoman var. Yarın akşam Zorlu PSM’de gerçekleşecek konser canlı olarak yayınlanacak.

Şimdiye kadar Selda Bağcan & Boom Pam ve MFÖ’nün sahne aldığı Red Bull Canlı Sahne konserleri, hız kesmeden devam ediyor. www.redbull.com/canlisahne adresinden canlı yayınlanan ve tam bir saat boyunca müzisyenlerin ve grupların en özel parçalarına yer verdikleri seçkiyi kaçırmayın. Bundan sonra gerçekleşecek konserlerdeki sınırlı sayıdaki katılımcılar arasında yer almak için burayı takip edebilirsiniz. Yarın akşam Teoman’ın sahnede olacağı konser 21:00 itibariyle www.redbull.com/canlisahne adresinden izlenebilir. Daha önce gerçekleşen Selda Bağcan ve MFÖ konserlerini ise buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Bu arada, Bant Mag. çizeri ve illüstratör Sadi Güran tarafından çizimleri yapılan Red Bull Çizgi Hikaye’yi de buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.