Renée Zellweger, Rupert Goold’un yöneteceği filmde Judy Garland’ı canlandıracak

Oscar ödüllü oyuncu Renée Zellweger, Judy Garland’ın 1968 yılında Londra’da verdiği son konserleri konu edecek olan Judy filminde başrolde olacak.

Yönetmenliğini özellikle başarılı tiyatro oyunlarıyla tanınan Rupert Goold’un üstleneceği filmin çekimlerine önümüzdeki şubat ayında başlanıyor. Calamity Films’in yapımcısı olduğu Judy, dönemin Hollywood yıldızı Judy Garland’ın Londra’daya son konserlerini vermek üzere gelişini ve sonrasında yaşananları konu edecek. Filmin senaryosu da The Crown ve Lovesick gibi Netflix yapımlarının senaristi olan Tom Edge tarafından yazılacak.

Şu sıralar, Türkiye’de 3 Şubat’ta gösterime girecek filmi Same Kind Of Different As Me ile gündemde olan Renée Zellweger’i yakında izleyeceğimiz iki film daha bulunuyor. Çekimleri tamamlanan ve başrollerini Sarah Jessica Parker’la paylaşacağı dram filmi Best Day Of My Life‘ta izleyeceğimiz Zellweger’in 10 farklı yönetmenin gözünden 10 kısa aşk hikayesini bir araya getirecek Berlin, I Love You filminin de yıldızlarla dolu kadrosunda bulunuyor.