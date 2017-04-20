Kendine has tekniğiyle tamamen kendi üretimi olan doğal malzemeleri kullanarak çalışan ünlü ressam Yüksel Arslan, 84 yaşında hayatını kaybetti.

1933 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Arslan, İlişki, Davranış, Sıkıntılara Övgü isimli ilk sergisini 1955 yılında açmıştı. 1961’de 15 eserinin yer aldığı kişisel sergisi için gittiği Paris’te yaşamaya başlayan Arslan, eserlerini yaratış biçimi ve sonrasında onlarla kurduğu bağ ile çağdaşlarından ayrılan bir sanatçı. 22 yaşından itibaren eserlerini kendi ürettiği doğal malzemelerle ortaya çıkaran Yüksel Arslan; Belçika, İtalya, ABD, Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde birçok kez işlerini sergiledi.

1982 yılında Fransa’da verilen Humour Noir Grandville kara mizah ödülünü kazanan Arslan’ın mektuplarından oluşan ve sanatını okumak anlamına kritik bir rol üstlenen Yeni Etkiler kitabı da geçtiğimiz yıllarda Sel Yayıncılık etiketiyle yayınlanmıştı.