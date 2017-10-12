Reverie Falls On All’dan yeni EP: “Stellar Stream”

Barkın Engin ve Burak Tamer’in farklı etkileşim ve metotları bir araya getirdiği projesi Reverie Falls On All’un merakla beklediğimiz yeni EP’si Stellar Stream, dijital platformlardaki yerini aldı.

5 şarkıdan oluşan Stellar Stream‘de iki parçada ikiliye vokalleriyle Zeynep Kaya eşlik ediyor. Kaya bir önceki Reverie Falls On All albümü Rebloom‘a da konuk olmuştu. Kapak tasarımı da İpek Torun imzası taşıyan EP, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

Reverie Falls On All üyelerinin de prodüksiyon aşamalarında yer aldığı ilk Goralı albümü Qualia‘yla birlikte Stellar Stream‘in de masaya yatırıldığı, Bant Mag. No:59’da yer alan sohbette gruptan Burak Tamer EP’ye dair şunları söylüyor:

“Bu parçaları yazdığımız dönemde diğer albümlerimizden farklı bir biçimde parçaları sadece ikimiz çalışmak üzere bir araya geldiğimizde dinledik ve beraber çalışmalarımız dışında neredeyse hiçbir dokunuş yapmadık. Dolayısıyla ne yazdıysak o anda oldu ve sonuçlandı. Bu bakımdan daha yalın bir hali olduğunu düşünüyorum. Parçaları bir araya getirdikten sonra bu şarkıların olabileceği sonsuz versiyondan biri olarak sonuçlanmış olması kuvvetli bir özellik olarak ortaya çıktı. Stellar Stream de eskiden galaksi olan ama çeşitli etkenler sonucu saçılmış yıldız kümelerinin başka bir galaksi çevresinde yörüngede olması, bir nevi yıldızlardan oluşan bir yörünge döngüsü. Sonsuz olasılıklar, şimdi var olan ile olabileceklerin, olmuş olanların türlü biçimde iç içe geçmiş olması.”

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Fotoğraf: Berk Engin