“Rick and Morty” evrenindeki tüm karakterlerin Funko figürleri satışa çıkıyor

Rick and Morty‘nin yaratıcılarından Justin Roiland’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme gelen Funko’nun yeni Rick and Morty serisinin detayları ortaya çıktı. Mr. Meeseeks’ten Squanchy’ye, seride karşımıza çıkan neredeyse tüm karakterler farklı formatlarda figürlerle Funko koleksiyonuna dahil oluyor.

Henüz üçüncü sezonunun yayın tarihi somutlaşmayan Rick and Morty‘nin yeni bölümleri için heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. Bu süre zarfında çeşitli web siteleri, yayınlar ve kısa kliplerle karşımıza çıkan Rick and Morty ekibi, Funko’yla sıkı bir ortaklık yapmış gibi gözüküyor.

Daha önce de Pop! serisinde farklı Rick and Morty karakterlerine yer veren Funko, hem söz konusu seriye tam dokuz yeni figür ekliyor hem de Galactic Plushies, Mystery Minis ve Pocket Pop! anahtarlık serilerine de Rick and Morty karakterlerini taşıyor. Önümüzdeki nisan ayında piyasaya sürülecek olan yeni Rick and Morty Funko figürlerini aşağıda görebilirsiniz.