“Rick and Morty” karakterlerinin farklı Funko Pop! figürleri yolda

Popüler kültürden birçok karakterin kocaman gözlü figürlerini piyasaya sunan Funko Pop! serisinin yeni figürleri, Emerald City Comic Con’da görücüye çıkacak. Looney Tunes, Scooby Doo, Muppets gibi serilerden karakterlerle birlikte hala üçüncü sezonunu beklediğimiz Rick and Morty‘den de bazı karakterlerin yeni Funko Pop! figürleri ilk kez ECCC’de olacak.

Rick and Morty‘nin yaratıcılarından Justin Roiland, içinde “Buff Rick” ve “Buff Summer” karakterlerinin olduğu yeni Funko Pop! paketinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Paketin arkasındaki görseller de, Rick ve Morty’nin yeni figürlerinin yanı sıra Birdperson, Squanchy ve Mr. Meeseeks gibi, dizinin takipçilerinin favorileri arasında yer alan yan karakterlerin de ECCC’de görücüye çıkacak yeni seri de bulunacağına işaret ediyor.

Buff Rick ve Buff Summer’ı bir kez daha hatırlamak isteyenleri de aşağıya alalım.