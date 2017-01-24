“Rick and Morty”nin yaratıcılarından Dan Harmon, yeni sezonun gecikmesinden dolayı özür diledi

Adult Swim’in kısa sürede bir fenomene dönüşen animasyon serisi Rick and Morty‘nin merakla beklenen üçüncü sezonunun hazırlıkları hala sürüyor. Serinin yaratıcılarından Dan Harmon, yeni Rick and Morty sezonunun gecikmesiyle ilgili bir açıklama yaptı ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu dile getirdi.

İkinci sezonu 2015’in ekim ayında biten Rick and Morty‘nin yoldaki bölümlerinden henüz taslak aşamasında olan ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Yine de Adult Swim tarafından henüz yeni sezonun yayın tarihine dair bir açıklama gelmiş değil. Sundance Film Festivali’nde bir basın açıklaması yapan Dan Harmon, üçüncü sezon için bu kadar gecikmiş olmalarından sorumlu kişi olarak kendini gösterdi ve dizinin takipçilerinden özür diledi.

“Eğer Justin (Roiland) da burada olsaydı aynı şeyi söylerdi, bu işi kendimiz berbat ettik” diyen Harmon, dizi ekibinin kendi arasında sıklıkla kavga ettiğini ve sonra da bu kavgaları neden ettiklerine dair kavgalar başladığını söyledi. Üçüncü sezonun gecikmesine de bu kavgaların sebep olduğunu belirten Harmon, ikinci sezonu hazırlarken hiç kavga etmediklerini ve bu sebeple hızlı şekilde bölümleri bitirebildiklerini sözlerine ekledi. “Artık bu kavgalara son veriyoruz” diyen Harmon, üçüncü Rick and Morty sezonu için yayın tarihini bildiğini ama bununla ilgili açıklamayı da Adult Swim’in yapacağını belirtti.