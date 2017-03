Rihanna ve Adam Driver, yeni Leos Carax filminde rol alacak

Senaryosu 1970’lerin popüler gruplarından Sparks tarafından yazılan ve Fransız sinemacı Leos Carax tarafından çekilecek olan Annette‘in oyuncu kadrosunda yer alacak ilk isimler belli oldu: Rihanna ve Adam Driver

Operacı olan eşini kaybeden bir stand-up komedyeninin iki yaşındaki kızıyla hayatına devam edişini konu edecek olan Annette, müzikal bir film olarak kurgulanıyor. Sparks üyeleri Ron ve Russell Mael’in müziklerini de bestelediği film önümüzdeki yıl vizyonda olacak. Leos Carax imzalı Holy Motors‘ta da müzikleriyle birlikte yer alan Ron ve Russell Mael, Annette filmiyle birlikte ilk kez bir uzun metraj için senaristliği üstleniyor.

Söz konusu filmde rol alacak isimler arasında Rooney Mara’nın da ismi geçiyordu fakat ünlü oyuncu, çekim tarihlerinin başka projeleriyle çakışıyor olması sebebiyle Annette‘te karşımıza çıkamayacak. Önümüzdeki aylarda hem Valerian AND The City Of A Thousand Planets hem de Ocean’s 8 filmlerinde izleyeceğimiz Rihanna, kariyerinin bu noktasında oyunculuğa ağırlık vermiş gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz haftalarda hem Jim Jarmusch’un Paterson‘ı hem de Martin Scorsese’nin Silence‘ında izleme şansı yakaladığımız Adam Driver’ı bu yılın sonlarında yeni Star Wars filmi The Last Jedi‘da bir kez daha Kylo Ren olarak göreceğiz. Rihanna ve Adam Driver’ın Annette filminde canlandıracakları karakterler henüz açıklanmadı.

Zeynep Naz İnansal’ın Adam Driver filmografisine yakından bakan yazısını okumak için buraya tıklayarak Bant Mag. No:55’e ulaşabilirsiniz.