Robert De Niro’lu HBO filmi “The Wizard of Lies”tan ilk görüntüler

Amerikalı dolandırıcı Bernard Madoff’u konu edecek yeni HBO filmi The Wizard of Lies, mayıs ayında izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Nathan Darrow ve Alessandro Nivola’yı izleyeceğimiz filmden ilk fragman geldi.

Son olarak Bill Murray’li komedi filmi Rock The Kasbah‘la karşımıza çıkan Oscar ödüllü Barry Levinson’ın yönetmenliğini üstlendiği film, Madoff’un 1920’li yıllarda Charles Ponzi’yle özdeşleşen dolandırıcılık yöntemini kullanarak ABD tarihinin en geniş kapsamlı finansal sahtekarlığa imza atışını ve ailesiyle olan ilişkilerini masaya yatıracak. Yaklaşık bir dakika uzunluğunda olan ve filmin gergin yapısına dair merak uyandıran ipuçları veren ilk The Wizard of Lies fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.