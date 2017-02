Robert Downey Jr., yeni Richard Linklater filminde rol alacak

Before Sunset, Before Midnight, A Scanner Darkly ve Boyhood gibi filmlerin yönetmeni Richard Linklater, insan ve teknoloji arasındaki ilişkiye odaklanan Reply All isimli bir radyo programından yola çıkarak yeni bir film çekiyor. Henüz ismi bilinmeyen filmin oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Robert Downey Jr. oldu.

Yapımcılığını Robert Downey Jr. ve Susan Downey’e ait olan Team Downey’nin üstleneceği film, söz konusu programın 19 Ocak 2017 tarihli yayını olan Man Of The People‘da anlatılan hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. Amerikalı dolandırıcı ve sahtekar Dr. John Brinkley’nin, 1900’lerin başlarında radyoyu kullanarak sahte ilaçlar ve yöntemlerle popüler olduğu gerçek hikayesinin anlatıldığı Man Of The People‘ın sinema uyarlamasında Robert Downey Jr.’ın hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmış değil. Zira hikayenin bir diğer önemli karakteri de Brinkley’nin şöhretine rağmen onun peşinde seneler geçirip yalanlarını ortaya çıkarmak için uğraşan bir diğer doktor Morris Fishbein.

Söz konusu film, usta yönetmenin yakında izleyeceğimiz iki filminden biri. Darryl Ponicsan imzalı Last Flag Flying‘in Linklater imzalı sinema uyarlaması bu yıl vizyonda olacak. Söz konusu filmin oyuncu kadrosunda da Steve Carrell, Bryan Cranston, Laurence Fishburne ve Kate Easton gibi isimler bulunuyor.