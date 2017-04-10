Robert Trujillo’nun 12 yaşındaki oğlu, Korn’un Güney Amerika turnesinde gruba eşlik edecek

Geçtiğimiz yıl The Serenity of Suffering isimli albümünü yayınlayan Korn, önümüzdeki günlerde çıkacağı Güney Amerika turnesi öncesinde ilginç bir haberle karşımızda. Grubun orijinal basçısı Fieldy’nin katılamayacağı turnede ekiple çalacak isim, Metallica basçısı Robert Trujillo’nun 12 yaşındaki oğlu Tye Trujillo olacak.

Şu sıralar The Helmets isimli grupta bas çalan Tye Trujillo’nun bas çaldığı videoları bir süredir forumlarda ve müzik portallarında paylaşılıyor ve büyük ilgi görüyordu. Korn’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Fieldy’nin konserlere katılamıyor oluşunun üzücü olduğu ama Tye Trujillo gibi genç bir müzisyenle birkaç konser verecek olmanın da heyecan verici olduğuna değinildi. Yine de gelen tepkiler, bu değişikliğin birçok Güney Amerikalı Korn dinleyicisini hayal kırıklığına uğratmış olduğunu gözler önüne seriyor.

Tye Trujillo’nun grubu The Helmets’in canlı performansını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.