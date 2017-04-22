Robonima ekibinden yam.co’nun “Fabric” isimli video oyunu için yaptığı müzikler albüm oldu

Yerli oyun firması Torreng Labs’ın geçtiğimiz yaz piyasaya sürdüğü video oyunu Fabric için Ankaralı prodüktör yam.co tarafından hazırlanan müzikler, Robonima etiketiyle albüm formatında yayınlandı.

Oyuncu için yer ve zaman gibi algıların büküldüğü ve görevlerin gittikçe zorlaştığı Fabric‘in bilim kurgu filmlerini andıran atmosferi için yam.co’nun hazırladığı müzikler, oyunun tamamlayıcı detaylarından biri. Etkileyici synth tonları ve sarmal yapılarla bezeli Fabric Original Soundtrack albümü an itibariyle Robonima’nın Bandcamp hesabından ulaşılabiliyor. Albümün fiziksel kopyaları önümüzdeki günlerde Outro Record Store’da satışa çıkacak.

<a href="http://robonimarecords.bandcamp.com/album/fabric-original-soundtrack">Fabric Original Soundtrack by yam.co</a>

Söz konusu oyunla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilir, aşağıdaki bağlantıdan da kısa bir tanıtım klibini izleyebilirsiniz.