Robonima kataloğunun 13. albümü: Bledi Boraku’dan “Tha”

Özellikle son dönemde sık aralıklarla farklı disiplinlerden albümlerle karşımıza çıkan müzik kolektifi Robonima, Arnavutluk’un Tiran şehrinde yaşayan müzisyen ve prodüktör Bledi Boraku’nun yeni albümünü yayınladı.

Tha ismini taşıyan albümde Boraku klasik gitar, aksutik gitar, bas, ut, synthesizer, piyano ve birçok farklı enstrümanı kendi çalıyor. Birçok konuk müzisyenin vokal ve enstrümanlarıyla yer aldığı Tha, etkileyici fikirlerle bezeli dokuz şarkıdan oluşuyor.

Robonima kataloğunun on üçüncü albümü olan Tha, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir. Arnavut müzisyenin şu sıralar hazırlıkları devam eden ikinci albümünü de Robonima etiketiyle yayınlayacağını belirtelim. Robonima kataloğunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.