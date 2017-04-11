Robonima’dan iki albüm birden

Yerli bağımsız müzik sahnesinin üretken ekiplerinden Robonima, peşi sıra yayınladığı iki albümle karşımıza çıktı. rm:xnx’in Armour Fou ve GraNerd’ün ‘microinsanity’ albümleri, alışılmışın dışında seslere odaklanan Robonima kataloğunun en yeni albümleri oldu.

Daha çok trap ve dubstep gibi türlerde yaptığı üretimlerle tanınan prodüktör rm:xnx’in ilk EP’si olan Armour Fou, üç şarkıdan oluşuyor. Mastering’i Gökalp Ergeçen’e ait olan Armour Fou‘nun kapak görseli de Goldie Bold imzası taşıyor.

<a href="http://robonimarecords.bandcamp.com/album/amour-fou-2">Amour Fou by rm:xnx</a>

Armour Fou‘nun hemen peşinden yayınlanan yeni Robonima albümüyse, etiketin kurucularından Gramafonia ve Teenage Nerd Prostitution’ın temelleri birkaç yıl önce atılan projesi GraNerd’ün ilk albümü olan ‘microinsanity’. Miks ve mastering’i Gabriel EA Clark’a ait olan altı şarkıdan oluşan ‘microinsanity’nin kapak görseli de Menerva Tau tarafından hazırlanmış.