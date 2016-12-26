“Rogue One: A Star Wars Story”nin çekim lokasyonlarını konu eden kısa bir video

Star Wars spin-off’larının ilki olan Rogue One geçtiğimiz hafta vizyona girdi ve serinin hayranları ve sinema yazarları tarafından büyük övgü topladı. Gareth Edwards’ın yönetmenliğini üstlendiği filmden çeşitli kamera arkası videoları gelmeye devam ediyor.

Filmden yayınlanan son klip, “Locations” adını taşıyor. Ürdün, İngiltere, İzlanda ve Maldivler’de yapılan çekimlerden görüntülerin yer aldığı video, filmin yönetmeni Edwards, başrol oyuncularından Felicity Jones ve Mads Mikkelsen’le birlikte prodüksiyon ekibinden birçok isimle yapılmış röportajları da görücüye çıkarıyor. Yönetmen Gareth Edwards, Maldivler’deki çekimler esnasında şu yorumu yapıyor: “Bu, en güzel iki şeyi bir araya getirmek gibi: Cennet ve Star Wars”