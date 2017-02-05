“Ruhun Serüveni” seminer serisi Moda Sahnesi’nde yarın başlıyor

Bengü Cennet’in sekiz hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gerçekleştireceği “Ruhun Serüveni” seminer serisi, antikçağda insan, ruh ve tanrı üzerine yoğunlaşıyor. Seminerlerin ilk yarın akşam 19:00’da başlıyor.

İstanbul Üniversitesi’nde yardımcı doçent olan Bengü Cennet’in sekiz hafta boyunca Grekçe ve Latince metinler eşliğinde, Antikçağ insanının bakış açısına ve kavramlar dünyasına yoğunlaşacağı seminer serisinde, ölüm kavramı batı düşünce dünyasından yola çıkarak incelenecek. “Ruhun serüveni nasıldır?”, “Nereden geldim ve nereye gideceğim?”, “Bu içimdeki ses de ne?” ve daha birçok sorunun cevaplarının konuşulacağı ve sekiz hafta boyunca sürecek seminerlerin programını aşağıdan inceleyebilir, detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

1. Hafta – Khaos’tan Kosmos’a : Homeros ve Hesiodos’un İnsanı

2. Hafta – Doğa araştırmaları: Evrenin Ana Maddesinin Peşinde

3. Hafta – Sokrates’in Ruh ve Ölüm Anlayışı: Kendini Savunmama

4. Hafta – Platon’un Evren Tasviri: Ruh-Beden, Tanrı-İnsan

5. Hafta – Lucretius’un Metninde Atomculuk: Korkulardan Arınmak

6. Hafta – Roma Stoası: Ahlakın Savunucuları

7. Hafta – Yeni Platonculuk: Tek Tanrıcı Bakış 101

8. Hafta –Boethius’un ve Augustinus’un Metinlerinde Hıristiyan İnsan