Rupert Sanders’ın “Ghost In The Shell” uyarlamasından bir fragman daha

Başrolünde Scarlett Johansson’un yer almasıyla büyük tepki toplayan, kült manga serisi Ghost In The Shell‘in sinema uyarlaması 31 Mart’ta vizyonda olacak. Rupert Sanders’ın yönetmenliğini üstlendiği filmden bir fragman daha yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda Johansson’la birlikte Michael Pitt, Juliette Binoche ve Takeshi Kitano gibi isimlerin yer aldığı Ghost In The Shell‘in uyarlama senaryosu Jamie Moss ve Jonathan Herman imzası taşıyor. Özellikle Masamune Shirow imzalı manga serisinin sıkı takipçileri tarafından, ana karakter The Major’ı canlandıracak oyuncu seçiminin Asyalı olmamasıyla eleştirilen film, bu detaya rağmen yayınlanan her fragmanıyla merak uyandırmayı da başardı.

Filmden yayınlanan son fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.