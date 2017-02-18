Ryan Gosling, Natalie Portman, Michael Fassbender ve Rooney Mara’lı “Song To Song”dan ilk görüntüler

Terrence Malick’in yönetmenliğini üstlendiği Song To Song, Austin’deki müzik sahnesini konu eden bir romantik dram filmi. Ryan Gosling, Natalie Portman, Michael Fassbender ve Rooney Mara gibi etkileyici isimleri bir araya getiren filmden ilk fragman yayınlandı.

Austin’de iç içe geçmiş ve müzikle dolu iki aşk üçgenini konu eden Song To Song‘un senaryosu da Terrence Malick imzası taşıyor. Son olarak Voyage of Time belgeseliyle karşımıza çıkan Malick, yıldız oyuncular ve müzikle dolu yeni filmiyle bu yılın en çok konuşulacak yönetmenlerinden biri olacak gibi gözüküyor.

Del Shannon’ın klasik şarkısı “Runaway” eşliğinde hazırlanan fragmanda, Red Hot Chili Peppers basçısı Flea ve Iggy Pop da kısa da olsa karşımıza çıkıyor. Galasını önümüzdeki ay SXSW kapsamında yapacak olan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi henüz bilinmiyor.