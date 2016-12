Ryan Gosling, Neil Armstrong’un hayatını anlatacak filmde rol alacak

Bu sene La La Land filmiyle epey gündemde olan Ryan Gosling, söz konusu filmin yönetmeni Damien Chazelle’in bir sonraki projesinde de rol alacak. Amerikalı astronot Neil Armstrong’un hayatını konu edecek First Man isimli filmde başrolde Ryan Gosling’i izleyeceğiz.

2005 yılında Simon & Schuster tarafından basılan ve astronotun resmi biyografisi olarak anılan, James Hansen imzalı First Man: The Life of Neil A. Armstrong kitabından sinemaya uyarlanacak filmin uyarlama senaryosu da Josh Singer tarafından yazılacak. Daha önce Law & Order, Lie To Me ve Fringe gibi ekiplerin senarist ekiplerinde bulunan Singer, geçtiğimiz yıl Spotlight filminin senaryosuyla Oscar kazanmıştı.

Whiplash filmiyle dikkatleri üzerine çeken ve romantik müzikal filmi La La Land‘le bu yıl tüm prestijli ödüllere aday olan Damien Chazelle’in bir sonraki projesinin ne olacağı şimdiden merakla bekleniyordu. Ryan Gosling ve Emma Stone’lu La La Land‘in de bugün Türkiye’de gösterime girmiş olduğunu hatırlatalım!

Önümüzdeki yıl Blade Runner 2049 filmiyle Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright gibi isimlerle birlikte karşımıza çıkacak olan Ryan Gosling’in rol alacağı bir diğer film olan Weightless‘ın da çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. First Man‘in vizyon tarihi henüz net olarak açıklanmasa da çekimlerinin 2017 ortalarında başlaması ve 2018’in ikinci yarısında gösterime girmesi bekleniyor.