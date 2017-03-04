Ryan Gosling’den bir grafik roman uyarlaması geliyor: “The Underwater Welder”

Son olarak La La Land‘deki performansıyla Oscar’a aday gösterilen Ryan Gosling’den heyecan verici bir grafik roman uyarlaması geliyor. Kanadalı sanatçı Jeff Lemire’ın 2012 yılında yayınlanan grafik romanı The Underwater Welder, Gosling yapımcılığında sinemaya uyarlanıyor.

Ryan Gosling’in söz konusu filmde rol alıp almayacağı ya da filmin yönetmenliğini kimin üstleneceği henüz bilinmiyor. Filmin yapımcı kadrosunda IDW Publishing ekibinden Ted Adams ve Top Shelf’ten Chris Staros’la birlikte grafik romanın yaratıcısı Jeff Lemire da bulunuyor.

Top Shelf Productions ve IDW ortaklığıyla 2012 yılında satışa sunulan The Underwater Welder, yayınlandığı yılın en çok satan grafik romanlarından biri olmuştu. Bir dalgıçın suyun derinliklerinde babasının hayaletiyle karşılaşmasını konu eden The Underwater Welder, ödüllü yazar Lemire’ın da kariyerinin en özel kitaplarından biri olarak anılıyor.