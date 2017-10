Ryan Murphy – Brad Falchuk ikilisinin yeni dizisi “9-1-1″dan ilk fragman

American Horror Story‘nin yaratıcıları Ryan Murphy ve Brad Falchuk’un Fox’ta yayınlanacak yeni dizisi 9-1-1, polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinin acil durumlardaki müdahalelerini konu edecek. 9-1-1′dan yayınlanan ilk fragman, izleyicileri eğlence ve gerilimin iç içe geçeceği bir dizinin beklediğine dair ipuçları veriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda daha önce de Murphy ve Falchuk’la çalışmış olan Angela Bassett, Connie Britton ve Kenneth Choi gibi isimlerle birlikte Six Feet Under dizisiyle tanınan Peter Krause ve Into The Badlands‘teki performansıyla dikkat çeken Oliver Stark bulunuyor. İlk sezonu önümüzdeki ocak ayında başlayacak diziden yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.