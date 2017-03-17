Ryan Murphy’den bir FX dizisi daha: “Pose”

Jessica Lange ve Susan Sarandon’ı bir araya getiren ve şu ana dek birçok otoriteden övgüler toplayan Feud dizisiyle gündemde olan Ryan Murphy, FX için yeni bir dizi hazırlığında. American Horror Story ve American Crime Story gibi ödüllü serileriyle de tanınan Murphy, “Pose” isimli yeni dizisinde izleyicileri 1980’lere götürecek.

Murphy’nin birçok projesinde birlikte çalıştığı Brad Falchuk ve genç yazar Steven Canals’la birlikte senaryosunu yazacağı dizi, 1980’li yılların New York’unda kültürel değişime odaklanacak. American Horror Story‘nin yedinci sezonunda ABD Başkanlık Seçimleri’ni konu edeceğini açıklayan Murphy, Pose dizisiyle de Donald Trump’ın başkanlığına kadar uzanan zenginlik ve lüks merakının popülerleştiği döneme farklı bir açıdan bakacak.

Henüz oyuncu kadrosunda kimin yer alacağı bilinmeyen dizinin çekimlerine ekim ayında New York’ta başlanacak. Son yıllarda büyük ses getiren birçok projeye imza atan Ryan Murphy’nin de durmaya pek niyeti yokmuş gibi gözüküyor. Yeni sezonları merakla beklenen American Horror Story ve American Crime Story‘yle birlikte önümüzdeki dönemde FX’te Ryan Murphy rüzgarı esmeye devam edecek.