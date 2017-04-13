Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson’lı “The Hitman’s Bodyguard”dan fragman

Son dönemde Deadpool’daki performansıyla gündemde olan Ryan Reynolds ve geçtiğimiz yıl Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children ve Cell gibi filmlerde izlediğimiz Samuel L. Jackson, bu yaz bol aksiyonlu bir komedi filmiyle karşımıza çıkıyor. Patrick Hughes’un yönetmen koltuğunda oturduğu The Hitman’s Bodyguard‘dan yeni bir fragman yayınlandı.

The Hitman’s Bodyguard, uluslararası bir mahkemede şahitlik yapacak olan bir kiralık katil ve onu korumakla görevlendirilen bir muhafızın macerasını konu ediyor. Jackson’ın kiralık katil; Reynolds’ın da koruma olarak rol aldığı filmin senaryosu da bir başka aksiyon filmi Fire With Fire‘ın senaristi Tom O’Connor tarafından yazılmış.

Oyuncu kadrosunda Reynolds ve Jackson’ın yanı sıra Gary Oldman, Elodie Yung ve Salma Hayek gibi isimlerin yer aldığı film, 18 Ağustos’ta gösterime giriyor. Bol miktarda yumruk, patlama ve arabayla kaçış sahnesinin yer aldığı yeni The Hitman’s Bodyguard fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.