Sadi Güran söyleşisi, 7 Nisan Cuma akşamı İzmir Edit’te

Bant Mag. İllüstrasyon Editörü Sadi Güran, 7 Nisan Cuma akşamı İzmir’de bir söyleşi gerçekleştiriyor. Edit’te gerçekleşecek olan söyleşi saat 18:00’de başlayacak. Etkinliğe katılım ücretsiz.

Hey Jüpiter isimli ikinci solo sergisi 13 Nisan’a kadar Bant Mag. Havuz’da ziyarete açık olan Sadi Güran, şimdiye dek birçok farklı proje ve yayında yer aldı. Bant’ın kurucu kadrosunda da yer alan Güran’ın işleri bugüne dek İstanbul dışında Paris, Stockholm ve Berlin gibi şehirlerde de sergilendi.

Bant Mag. Yayınları’nın Dosya serisinin ilkinde 32 farklı illüstrasyonu yer alan Sadi Güran, ayrıca Netame isimli müzikli çizgi roman ve Günışığı Kitaplığı’nın Umut Sokağı Çocukları, Haritada Kaybolmak ve Ayasofya Konuştu gibi kitaplarını resmetti.

Bugüne dek poster tasarımlarından albüm kapaklarına, çizgi hikayelerden editöryel çalışmalara birçok farklı alanda illüstrasyonlarıyla yer alan Sadi Güran’ın şu an Bant Mag. Havuz’da görülebilecek Hey Jüpiter sergisinde yer alan çalışmaları da söyleşi kapsamında gösterilecek.