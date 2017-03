Sam Elliot, Bradley Cooper’ın yöneteceği “A Star Is Born”un oyuncu kadrosunda

Ünlü oyuncu Bradley Cooper’ın ilk yönetmenlik denemesi olacak A Star Is Born‘un oyuncu kadrosu şekilleniyor. Daha önce başrollerinde Cooper’la birlikte Lady Gaga’yı izleyeceğimiz açıklanan filmin oyuncu kadrosuna Sam Elliot da eklendi.

Alkol sorunlarıyla boğuşan bir aktörün, genç bir müzisyene ünlü olması için yardım etmesiyle başlayan olaylar zincirini konu eden A Star Is Born‘un 2018 sonbaharında vizyonda olması planlanıyor. Çekimleri önümüzdeki ay başlayacak olan filmin oyuncu kadrosunun geri kalan isimlerinin de kısa sürede açıklanması bekleniyor.

The Big Lebowski, I’ll See You in My Dreams ve Up In The Air gibi filmlerle hatırlanan, son dönemde de Netflix dizisi The Ranch‘le gündemde olan Sam Elliot’ın filmde canlandıracağı karakter Bobby isimli bir menajer olacak. Filmin senarist ekibinde de yer alan Bradley Cooper’ın söz konusu karakteri Sam Elliot’ı düşünerek yazdığı da gelen haberler arasında.