Santana’dan Slash’e, 5 farklı düetiyle: Chris Cornell

Rock müzik tarihinin en etkileyici seslerinden biri olan Soundgarden ve Audioslave solisti Chris Cornell’in beklenmedik ölümünün şoku ve üzüntüsü devam ediyor. Müzisyenin kariyerinin farklı dönemlerinden aralarında Santana, Slash ve Joy Williams’ın da bulunduğu 5 farklı düeti hatırlıyoruz.
Slash feat. Chris Cornell – Promise
Chris Cornell feat. Timbaland – Part of Me
Santana feat. Chris Cornell – Whole Lotta Love
Chris Cornell feat. Joy Williams – Misery Chain
Eddie Vedder feat. Chris Cornell – Hunger Strike