Santana’dan Slash’e, 5 farklı düetiyle: Chris Cornell

Rock müzik tarihinin en etkileyici seslerinden biri olan Soundgarden ve Audioslave solisti Chris Cornell’in beklenmedik ölümünün şoku ve üzüntüsü devam ediyor. Müzisyenin kariyerinin farklı dönemlerinden aralarında Santana, Slash ve Joy Williams’ın da bulunduğu 5 farklı düeti hatırlıyoruz.

Slash feat. Chris Cornell – Promise

Chris Cornell feat. Timbaland – Part of Me

Santana feat. Chris Cornell – Whole Lotta Love

Chris Cornell feat. Joy Williams – Misery Chain

Eddie Vedder feat. Chris Cornell – Hunger Strike