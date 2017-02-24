Şarkı şarkı: Lara Di Lara ve “Hazineler İçindesin”

Yerli sahnenin en dikkat çeken şarkı yazarlarından Dilara Sakpınar’ı 123 grubuyla uzun yıllardır takip ediyoruz. 2015’ten bu yana solo üretimler yaptığı kimliği Lara Di Lara ile dinlediğimiz Sakpınar, bir süredir üzerinde çalıştığı ve naif sesine eşlik eden harika melodilerle ortaya çıkardığı tam 16 parçayı ikinci stüdyo albümü Hazineler İçindesin’de topladı. Albümdeki parçaların hikâyelerini, Lara Di Lara bir bir anlatırken Ferit Güleç de resimliyor.

Röp: Busen Dostgül – İllüstrasyon: Ferit Güleç

“İyiyim Ama Değilim”

Bir süredir senin de dediğin gibi “sakız gibi bitmeyen” üzüntüler içindeyiz ve gerçekten aslında iyi değiliz. Bu şarkıyı özellikle düşünerek yazdığın zamanı biraz tarif edebilir misin?

“İyiyim ama değilim” duygusu son zamanlarda beni daha sık ziyarete gelen duygulardan. Yaşadığım topraklarda patlayan bombalar, can kayıpları, değişen kurallar, tecavüzler, şiddet tabii ki görmezden gelinemeyecek konular. Ve ne yazık ki artmakta olan konular. Bunun beraberinde getirdiği endişe, çaresizlik, güvensizlik, tekillik, korku gibi duyguların dışa vurumu sanıyorum “İyiyim Ama Değilim”. Bunu kişisel hayatımdaki bambaşka durumlarda da yaşayabiliyorum bu arada. Dolayısıyla, hepsinin toplamı için yazdığım bir parça.

“Hepsini ve Her Şeyi”

Bu şarkı sanki senin kafandan geçen bir şeyleri anlatıyor gibi. Müzikal olarak da inişli ve çıkışlı olması itibariyle bir şeyler olduğunu anlıyorum ama ne olmuş, biraz anlatır mısın?

Benim özelimde olan bir durumu anlatmıyorum aslında. Genel olarak herhangi bir ilişkide yaşanabilecek bir durum gibi geliyor bana. Karşındakinin seni görmezden gelmesi veya dinlememesi üzerine yazmıştım. Bu; sevgilin olur, arkadaşın olur, kardeşin olur, marketteki amca olur… dinlenmemek, ciddiye alınmamak.

“Rüzgar”

Bu parçada sanki bir yer çiziyorsun anlattıklarınla… Ağaçlar, sokak lambaları, martılar, dalgalar ve dahası. Peki neresi burası?

Tam olarak tasfir ettiğim yer.

“Gün Doğumuna”

Bugüne kadar gördüğün en güzel gün doğumu neredeydi?

Halikarnasos’ta.

“Aşık”

İçindeki sevgiyi büyütmek isteyenlere vereceğin bir öneri var mı?

Samimi olmak.

“Denizin Kralları”

Dünyanın en gizemli ve çekici yerlerinden biri de denizin ta kendisi. Sen de zaten parçada “Okyanusun büyüsü” ve “Dalgalar sırları yuttu” diyerek bunu tarif ediyorsun. Seninle deniz arasında nasıl bir bağ var?

Mesafeli, dingin ve anlayışlı.

“Sıradan Dediğin”

“Bir nefes kadar kısa” bir vaktin olsa, kimi görmek, neyi izlemek veya nereye gitmek isterdin?

Antik Yunan dönemine bi’ gidip gelmek isterdim.

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