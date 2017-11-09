“Sarmaşık”ın yönetmeni Tolga Karaçelik’in yeni filmini izlemek için destek zamanı!

Gişe Memuru ve Sarmaşık filmleriyle kendine has bir hayran kitlesi edinen yazar – yönetmen Tolga Karaçelik, yeni filmi Kelebekler‘in çekimlerini geçtiğimiz ay tamamladı. Ancak filmin post prodüksiyonunun tamamlanması ve gösterime girecek hale gelebilmesi için 30.000 Dolar’lık bir desteğe daha ihtiyacı var. Bu desteğin toplanması için indiegogo üzerinden başlatılan kampanyaya dahil olarak, hem filmi izleyebilmek, hem de bazı hediyelerin sahibi olabilmek için siz de çeşitli destek seçeneklerinden birini tercih ederek katkı sağlayabilirsiniz.

En son Seren Yüce’nin Rüzgarda Salınan Nilüfer‘inde izlediğimiz Tolga Tekin, Büyük Ev Ablukada projesiyle de kucakladığımız, bir süredir beyaz perdede görmediğimiz Bartu Küçükçağlayan ve geçtiğimiz sezon Kabileler adlı oyunla çok sayıda ödülün sahibi olan Tuğçe Altuğ’un başrollerini paylaştığı filmde, Serkan Keskin, Ezgi Mola, Hakan Karsak ve Ercan Kesal gibi sevilen oyuncular da çeşitli rollerde karşımıza çıkacak.

Şimdilik kısa ve son derece ilginç bir teaser’ı yayınlanan film, 30 yıl ayrı kaldıktan sonra babalarının çağrısıyla Hasanlar Köyü’ndeki evlerine çağrılan üç kardeşin öyküsünü anlatıyor. Hasanlar’a vardıklarında kahramanlarımız babalarının öldüğünü öğrenirler ve babaları, vasiyetinde, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi istemiştir. Ne birbirleri ne de babaları hakkında hiçbir şey bilmeyen üç kardeş, kelebeklerin zamanını beklerken bu köyde vakit öldürmek zorunda kalırlar. Babaları ve birbirleri hakkında bir şeyler buldukça kendileri hakkında daha çok şey öğrenmeye başlarlar.

Tolga Karaçelik, 18 Kasım’da Özgür Mumcu’nun Bant Mag. Havuz’daki etkinlik serisi Yüz Yüze’ye konuk oluyor. Etkinliğin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.