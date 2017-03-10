Sattas’tan bir yeni şarkı bir de Duman yorumu

Türkiye’nin en popüler reggae gruplarından biri olan Sattas, Bir Ben Miyim isimli single’ını bugün yayınladı. Duman’ın Seni Kendime Sakladım albümünde yer alan “Aman Aman” parçasının da bir yorumuyla birlikte yayınlanan Bir Ben Miyim an itibariyle dijital platformlardan dinlenebiliyor.

Sony Music etiketiyle yayınlanan single, 17 Mart’ta fiziksel baskılarıyla da müzik marketlerdeki yerini alacak. Bir Ben Miyim single’ını Spotify üzerinden dinlemek için buraya tıklayabilir; aşağıdaki bağlantıdan da Umut Kebabcı yönetmenliğinde “Aman Aman” yorumu için çekilen klibi izleyebilirsiniz.

Sattas, yarın akşam KargART sahnesinde dinleyenleriyle buluşacak.