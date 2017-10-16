Savages gitaristi Gemma Thompson’ın solo projesiyle tanışın: Bashan

Geçtiğimiz yıl yayınladığı ikinci albümü Adore‘un ardından uzun soluklu bir turneye çıkan İngiliz grup Savages’ın gitaristi Gemma Thompson, solo kayıtlarıyla karşımızda. Thompson’ın Bashan mahlasıyla yaptığı ilk yayın, dört şarkılık etkileyici bir EP oldu.

Bashan EP1 ismini taşıyan kısaçalar, Almanya’nın Leipzig şehrinde yazılıp kaydedilmiş. Ressam Morris Graves’in metotları ve yönlendirmelerini müzikal üretim aşamasında rehber olarak kullanan Thompson, EP’nin prodüksiyonunu da kendisi üstleniyor. An itibariyle yalnızca dijital formatta yayınlanan EP’nin kapağı da Thompson tarafından hazırlanmış. Müzisyene perküsyon ve harmonyumda Sam Sherry’nin eşlik ettiği Bashan EP1‘ı buraya tıklayarak Bandcamp üzerinden dinleyebilir ve edinebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan da EP’de yer alan “Taver” isimli şarkıyı dinleyebilirsiniz.