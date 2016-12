Saw Gerrera, önümüzdeki yıllarda daha fazla “Star Wars” yapımında karşımıza çıkacak

Rogue One: A Star Wars Story filminde Forest Whitaker’ın canlandırdığı Saw Gerrera karakterinin geleceği, Empire dergisinin Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy’yle yaptığı röportajda gündeme geldi. Kennedy’ye göre söz konusu karaktere dair daha fazla detay önümüzdeki yıllardaki çeşitli Star Wars yapımlarında karşımıza çıkacak.

İlk önce Star Wars: The Clone Wars’ta görülen Saw Gerrera karakteri, Rogue One‘da filmin ana karakteri Jyn Erso’yla kuvvetli bağları olan eski bir asker olarak yer alıyordu. Filmde kendi hikayesini çok detaylı göremediğimiz karakter hakkında konuşan Kennedy, Rogue One‘da Saw Gerrera karakterine istedikleri kadar yer veremediklerini açıkladı. Gerrera’nın The Clone Wars‘taki en merak uyandırıcı karakter olduğunu düşündüğünü dile getiren Kennedy, söz konusu karakterin Rogue One‘da anlatılan hikaye için de fazlasıyla uygun özellikler taşıdığına değindi.

Saw Gerrera’nın hikayesinin ilk Star Wars spin-off filmi olan Rogue One‘da fazla detaylandırılmamış olması, Lucasfilm ekibine yoldaki diğer filmlerde bu karakteri yeniden karşımıza çıkarmak için bir fırsat veriyor. Rogue One‘ın Star Wars kronolojisindeki yeri göz önünde bulundurulduğu zaman, Saw Gerrera karakterini sekizinci ya da dokuzuncu Star Wars filminde görmemiz olası gözükmüyor. Ama Han Solo ve Boba Fett’in solo filmlerinde Saw Gerrera’nın gençlik yıllarını ve yaşadıklarını daha kapsamlı bir şekilde göreceğiz. Ayrıca söz konusu karakter, Disney XD’de yayınlanan Star Wars Rebels‘ta da karşımıza çıkacak.