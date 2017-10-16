Sayıklamalar: Kalben

Severek takip ettiğimiz isimlerden son dönemde akıllarına takılan, kafalarında dönüp duran yerleri, isimleri, nesneleri veya keşifleri; düşünce dilleriyle, düzenlemeden, olduğu gibi göndermelerini istiyoruz. İlk sayıklamamız Kalben’den yazın keyifli zaman geçirdiği bir sahil için geliyor.

‘‘Mudanya’da bir sahilde artık genç olmak için çok geç ama denize inen bu renkli evler çok genç ve penye gibi titreyen pencerelerde oyuncak bebeklerle karşılıklı iki kadeh deviren aile babaları oysa bu bulantı hepimizi günlerin oyuncağı etmiş şimdi seni özlemekteyim hem de yanındayken dalgalarda beyaz tenimizden dökülen sabaha karşı kara film tostları kalbimizde kuruyor dünya yerli yerinde duruyor.’’