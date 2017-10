Warner Bros ve DC Entertainment ortaklığıyla DVD, Blu-Ray ve dijital formatlarda yayınlanacak Scooby-Doo! & Batman: The Brave and the Bold filminden yeni bir fragman görücüye çıktı.

Kara Şövalye’nin düşmanlarıyla olan mücadelesinde Scooby-Doo ve arkadaşlarından yardım aldığı The Brave and the Bold, 9 Ocak’ta satışa çıkacak. Joker ve Penguin gibi klasikleşmiş kötü karakterlere karşı güçlerini birleştirecek olan Batman ve Scooby Doo!’nun yeni fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.